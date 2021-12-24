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Украинцы смогут платить за "коммуналку" в единой онлайн-системе – Кабмин

Пятница, 24 декабря 2021, 15:40
 
фото: рбк-украина

В Украине появится единая информационно-аналитическая система по предоставлению жилищно-коммунальных услуг – правительство создало рабочую группу, которая будет работать над разработкой системы.

Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль.

"Мы создали межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься запуском проект-системы под названием "Пространство жилищно-коммунальных услуг".

Это будет единственным инструментом, где граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой ЖКХ. Система упорядочит работу всех поставщиков коммунальных услуг, позволит прозрачного управления жилым фондом и домом, а также возможность онлайн заказа и оплаты коммунальных услуг", - добавил премьер.

Также, по его словам, украинцы смогут сообщать о нарушениях в сфере благоустройства, а государство получит системные и верифицированные данные о ситуации в жилищно-коммунальной сфере.

"Рабочая группа будет работать над разработкой единой информационно-аналитической системы по предоставлению жилищно-коммунальных услуг "Пространство жилищно-коммунальных услуг".

На сайте можно будет получить подробную информацию о предоставлении услуг в сфере ЖКХ или произвести оплату", - добавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Экономическая правда

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Кабмин Минрегион ЖКХ комуслуги

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