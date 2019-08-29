У лікарнях і поліклініках можуть з’явитися сучасні кафе - Мінрегіон

В українських лікарнях, поліклініках та інших медичних закладах планується передбачити сучасні кафе для відвідувачів, пацієнтів та персоналу.

Таку пропозицію змін у ДБН розглядає Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, повідомляє прес-служба відомства.

"Сьогодні у чинних будівельних нормах щодо ресторанів та кафе, а також щодо медичних установ є лише деякі загальні вимоги до проектування їдалень при цих закладах. Крім того, вони є дуже застарілими", - зазначили у міністерстві.

Як додали у відомстві, планується врегулювати це питання та запроваджувати нову сучасну культуру в державних та інших установах. І це стосується не лише лікарень чи поліклінік, підкреслили в Мінрегіоні.

"Хочемо, щоб там не було гнітючої атмосфери, сірих похмурих стін та коридорів, а навпаки було привітно, просторо та світло. Щоб там були такі зручності, як дитячий ігровий куточок та кафе. Це комфорт людей", – зазначив заступник міністра Лев Парцхаладзе.

Він нагадав, що практика влаштування сучасних кафе у медзакладах широко розповсюджена у Європі та світі.

Також на сторінці Парцхаладзе у Facebook провели опитування користувачів мережі, за результатами якого майже 3,2 із 3,3 тисячі українців проголосували за сучасні кафе у лікарнях і поліклініках.

Зазначається, що такі кафе будуть зручними: для пацієнтів, які перебувають на стаціонарі, адже вони зможуть харчуватися самостійно, якщо їхні родичі, наприклад, проживають в іншому місті; для працівників медзакладів – для них це покращення умов роботи; для звичайних відвідувачів.

Як повідомлялося раніше, будівельні норми щодо проектування медичних закладів в Україні, які востаннє змінювались 15 років тому, оновлять, щоб привести їх у відповідність до сучасних європейських стандартів.

Економічна правда