Из-за отклонения от курса гривни бюджет недополучил более 9 миллиардов - Счетная палата

Из-за отклонения официального курса гривни от заложенного на 2019 год невыполнения плана доходов государственного бюджета составляет 9,2 миллиарда гривень.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба ведомства.

"По оценке Счетной палаты, из-за меньшего официального курса, чем прогнозировался, недополучено 9,2 млрд грн доходов", - говорится в сообщении.

Как пояснил глава Счетной палаты, почти 40% объема доходов обсчитывается с использованием курса гривни к доллару или евро. При этом, напомнил он, с начала года гривня укрепилась к доллару на 9%.

Поэтому, подчеркнул Пацкан, прогноз курса гривни для разработки проекта госбюджета на 2020 год должен быть более качественный.

В то же время, подчеркнул глава Счетной палаты, "укрепление гривни не является следствием успехов экономики Украины, или роста ее инвестиционной привлекательности".

Он напомнил, что в последние годы экспорт товаров и услуг и денежные переводы из-за границы, прежде всего от трудовых мигрантов, являются основными источниками поступления в Украину валюты.

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По словам Пацкана, даже в благоприятных условиях на внешних сырьевых рынках основных товаров украинского экспорта в первом полугодии рост экспорта товаров составил 5,9%, что значительно меньше прогнозируемого 9,1%.

В то же время, с экспортом услуг ситуация несколько лучше. Отмечается, что экспорт товаров и услуг вырос на 7,2%, при прогнозе роста на 8,3%. Импорт тоже вырос - на 7,9%.

"Поэтому отрицательное сальдо торгового баланса, определенное по методологии платежного баланса, в первом полугодии этого года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, возросло до 4,4 млрд долл. В первом полугодии этого года значительно меньше прогнозируемого объема и меньшим по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, стало поступление прямых иностранных инвестиций", - добавил глава Счетной палаты.

Кроме того, отметил Пацкан, по данным Национального банка, объем денежных переводов через системы, в первом полугодии этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, снизился на 9%.

"Конечно, значительная часть денежных переводов из-за границы от трудовых мигрантов поступает вне систем переводов. Однако, думаю, и там ситуация аналогичная", - добавил он.

Глава Счетной палаты также подчеркнул, что в первом полугодии появился новый за последние годы значительный источник поступления в Украину валюты - средства нерезидентов, которые продают валюту в Украине и активно скупают облигации внутреннего госзайма.

"И все из-за постоянной необходимости выплачивать из государственного бюджета значительные средства на погашение и обслуживание долгов, которые в основном осуществляются за счет новых заимствований. Доходность облигации внутреннего государственного займа поэтому возросла до 19,2%. Поэтому они стали сверхприбыльными и очень выгодными для нерезидентов", - заявил он.

Пацкан добавил, что по данным Нацбанка по состоянию на 20 августа 2019 года объем облигаций внутреннего госзайма в собственности нерезидентов с начала года вырос на 81,2 млрд, или в 14 раз и составил 87,5 млрд грн.

"Благодаря этому в Украину поступило более 3 млрд долл. Это стало главным фактором укрепления гривни. Но полученные от нерезидентов средства надо будет очень скоро возвращать из бюджета, еще и с немалыми процентами", - подчеркнул глава Счетной палаты.

Пацкан добавил, что в будущем из-за укрепления гривни будет увеличиваться отрицательное сальдо торгового баланса. "Укрепление гривни будет стимулировать рост импорта и сдерживать экспорт украинских товаров и услуг. В то же время, это будет сдерживать рост цен, прежде всего на импортные товары", - добавил он.

Глава Счетной палаты отметил, что в дальнейшем на курс гривни будет влиять конъюнктура на мировых сырьевых рынках основных товаров украинского экспорта и критического импорта; экономическая ситуация в странах, где находится значительное количество трудовых мигрантов из Украины и ситуация на рынке внутренних заимствований.

"Именно поэтому очень важно, чтобы прогноз по гривне был обновлен, ведь на нем основываться бюджет на следующий год. Также будущее правительство должно оперативно подготовить госбюджет на следующий год, и бюджетную декларацию на 3 года", - резюмировал Пацкан.

Напомним, что по состоянию на 24 июля план расходов в госбюджете был не выполнен почти на 43 миллиарда.

Экономическая правда