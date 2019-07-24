План расходов в госбюджете не выполнен почти на 43 миллиарда - Счетная палата

План расходов общего фонда государственного бюджета за первое полугодие 2019 года не выполнен на 42,7 миллиарда гривень.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщается на сайте ведомства.

"Общий фонд государственного бюджета в январе-июне этого года выполнен с дефицитом в сумме 8,7 млрд грн. Хотя предполагалось - 23 млрд грн. Выполнение государственного бюджета с меньшим дефицитом обусловлено тем, что не был выполнен план расходов на 42,7 млрд грн (в первом квартале - на 21,1 млрд грн), или 8,5%", - отметил Пацкан.

По его словам, больше всего не проведены в запланированных объемах расходы на обслуживание госдолга на 8,7 млрд грн, предоставление трансфертов местным бюджетам - на 4,8 млрд грн.

Кроме того, проведенные в запланированных объемах расходы по бюджетным программам, главными распорядителями которых, в частности, являются: Минобороны - на 4 млрд грн; Министерство здравоохранения - на 3,9 млрд грн; Министерство внутренних дел - на 3,2 млрд грн; Министерство соцполитики - на 2,4 млрд грн.

То, что расходы не были проведены в запланированных объемах, обусловлено рядом причин, отметил председатель Счетной палаты.

"Из-за укрепления гривни происходит экономия расходов на обслуживание государственного долга. Государственные программы социальной защиты населения выполняются исключительно в пределах фактических обязательств. Кроме того, исполнительская дисциплина участников бюджетного процесса на очень низком уровне", - подчеркнул Пацкан.

Он также заявил, что несмотря на рост экономики план доходов общего фонда не выполнены на 28 млрд грн (в первом квартале - на 16 млрд грн), или 5,9%.

В частности, не выполнено план поступления налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 19,3 млрд грн (12,4%).

"Это, в частности, обусловлено отклонением среднего за январь-июнь фактического курса гривни к доллару США от прогнозного, учтенного в расчетах показателей государственного бюджета", - пояснил он.

Также не выполнен план поступлений части чистой прибыли государственных унитарных предприятий и их объединений, которая изымается в бюджет страны, и дивидендов, начисленных на акции хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть госсобственность - на 13 млрд грн (35,9%).

"Причина - перечисление отдельными субъектами хозяйствования (в частности НАК "Нафтогаз Украины") дивидендов на государственную долю в размерах меньших, чем утверждено Кабинетом Министров", - пояснил Пацкан.

Не выполнен также план поступлений НДС с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения - на 9,8 млрд грн (21,9%).

Акцизный налог с произведенных в Украине табака и табачных изделий не выполнен на 8,8 млрд грн (33,5%) - все из-за завышения плана поступлений этого налога (при росте ставок налога на 20% плановый показатель превышает поступления за соответствующий период предыдущего года в 1,7 раза), объяснил председатель Счетной палаты.

"К источникам финансирования общего фонда государственного бюджета недополучили 9,8 млрд грн, или 3,8% плана. Не выполнен план поступлений от государственных заимствований на 10,3 млрд грн, или 4,1% и приватизации государственного имущества на 6 млрд грн, или 95,8%", - заявил Пацкан.

В то же время он добавил, что вместо этого получено 6,5 млрд грн незапланированных поступлений.

"Фонд гарантирования вкладов физических лиц досрочно погасил векселя, которые выдавал в обмен на облигации внутреннего госзайма. В результате план поступлений общего фонда государственного бюджета не выполнены на 38,3 млрд грн (в первом квартале - на 31,6 млрд грн), или 5,2%", - отметил он.

Также председатель Счетной палаты констатировал риски невыполнения расходов и предоставления кредитов. По его словам, если эти тенденции сохранятся, то риски невыполнения госбюджета по итогам года будут увеличиваться.

"В августе Счетная палата рассмотрит и утвердит заключение по результатам анализа выполнения закона о Государственном бюджете Украины на 2019 год в первом полугодии", - резюмировал глава Фонда.

Напомним:

В январе-мае 2019 года план поступлений общего фонда госбюджета был недовыполнен на 50,2 млрд грн.

Как сообщалось, бюджет-2018 был также не идеален. По доходам он выполнен на 98%, по расходам - ​​на 95,3%.

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Экономическая правда