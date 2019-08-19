ГФС обеспечила поступления в бюджет более 6 миллиардов

В январе-июле 2019 года подразделениями аудита Государственной фискальной службы обеспечено в бюджет более 6 миллиардов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"В январе-июле 2019 года подразделениями аудита ДФС было проведено 2,8 тысячи плановых проверок налогоплательщиков, 7,5 тысячи внеплановых проверок и 2000 встречных сверок", - говорится в сообщении.

В частности, проведено 132 проверки финансовых учреждений. По их результатам доначислено 518,8 млн грн.

По результатам контроля за соблюдением требований валютного законодательства доначислено пени за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности на 315,3 млн грн, а также налога на прибыль с иностранных юридических лиц на 207,2 млн грн.

Кроме того, во исполнение постановлений суда проведено 32 документальные проверки, доначислено денежных обязательств на сумму 151,2 млн грн.

На выполнение других поручений правоохранительных органов, которые предоставляются при расследовании уголовных производств, проведения 485 документальных проверок и доначислено 407,9 млн грн.

Проведено также 549 документальных проверок соблюдения законодательства по вопросам государственной таможенного дела, доначислено 509,4 млн грн денежных обязательств.

Как сообщают в ГФС, в целом по результатам контрольно-проверочной работы доначислено в бюджет 22,7 млрд грн, из которых согласовано 6,7 млрд грн (в том числе основного платежа по налогу на прибыль - 1 699,3 млн грн, НДС - 1 912,3 млн грн).

Реальный вклад подразделений аудита по обеспечению поступлений в бюджет составил 6 024 млн грн, отмечают в ГФС.

И объясняют: "Обеспечено поступлений денежными средствами на 2040 млн грн, уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль на 18 806 млн грн, что предупредили неуплату налога в будущем 3385 млн грн, уменьшено остатки отрицательного значения НДС, который после бюджетного возмещения включается в состав налогового кредита следующего периода на 599 млн грн".

Напомним:

20 июля ГФС доначислила бизнесу штрафов более чем на 20 миллиардов.

30 июля налоговая выявила более 10 тыс. нелегальных наемных работников.

По результатам кампании декларирования гражданами доходов, полученных в прошлом году, в бюджет поступило 3,2 млрд грн от НДФЛ и 440 млн грн военного сбора.

Экономическая правда