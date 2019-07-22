ГФС доначислила бизнесу штрафов на более чем 20 миллиардов

Государственная фискальная служба в январе-июне 2019 провела проверки налогоплательщиков, по результатам которых нарушителям законодательства доначислено 20,3 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"В целом по результатам контрольно-проверочной работы доначислено в бюджет 20,3 млрд грн, из которых согласовано 6,6 млрд грн (в т. ч. основного платежа по налогу на прибыль - 1 767,3 млн грн, НДС - 1895,3 млн гривен), - говорится в сообщении.

В общем подразделениями аудита проведено: 2,4 тыс. плановых проверок налогоплательщиков, 6,5 тыс. - внеплановых проверок и 1,7 тыс. - встречных сверок.

В частности, проведено 112 проверок финансовых учреждений с обособленными подразделениями, по результатам которых доначислено 455,5 млн грн.

По результатам контроля за соблюдением требований валютного законодательства доначислено пени за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности на 300,1 млн грн, а также налога на прибыль с иностранных юридических лиц на 204,9 млн грн.

Во исполнение постановлений суда, включая полученные в прошлом году, проведено 29 документальных проверок, доначислено денежных обязательств на сумму 111 млн грн, отметили в ГФС.

Кроме того, проведено 411 документальных проверок, по результатам которых доначислено 313,6 млн гривень.

Проведено также 456 документальных проверок соблюдения законодательства Украины по вопросам государственного таможенного дела, доначислено 489,1 млн грн денежных обязательств.

Как отметили в пресс-службе ведомства, реальный вклад подразделений аудита по обеспечению поступлений в бюджет составил 5351 млн грн.

"Обеспечено поступлений денежными средствами на 1789 млн грн, уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль на 16 736 млн грн, что предупредило неуплату налога в будущем на 3013 млн грн, уменьшено остатки отрицательного значения НДС, который после бюджетного возмещения включается в состав налогового кредита следующего периода на 549 ​​млн гривень", - пояснили в пресс-службе.

Напомним:

В 2018 году подразделения контроля за наличным оборотом ГФС провели 16,9 тысячи проверок. Нарушения установлены в 100% проведенных проверок.

В частности, по результатам проведенных в прошлом году фактических проверок бизнеса выписали штрафов на 442,8 млн грн, а по результатам документальных проверок - 494,8 млн грн.

Также в 2018 году государство оштрафовала работодателей за нелегальных работников почти на 2 миллиарда.

А в конце прошлого года государство начало штрафовать компании за ФЛП-сотрудников.

Экономическая правда