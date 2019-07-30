Налоговая обнаружила более 10 тысяч нелегальных наемников

В январе-июне 2019 года органами Государственной налоговой службы установлены нарушения при выплате заработной платы и других доходов в 42,7% субъектов хозяйствования, которые проверялись.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

По результатам проверок нарушителям доначислено к уплате 471,7 млн грн налога на доходы физических лиц, 146,1 млн грн единого взноса и 35,4 млн грн военного сбора.

За счет принятых мер налогового контроля было выявлено 10,3 тыс наемных лиц, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений.

Во время рейдов осуществляются обследования производственных, торговых помещений юридических и физических лиц, мест осуществления предпринимательской деятельности.

Кроме того, с работодателями проводится разъяснительная работа по соблюдению налогового законодательства.

Сообщается, что благодаря этому за 6 месяцев этого года работодателями дополнительно заключено 82,2 тыс трудовых соглашений с наемными работниками.

За январь-июнь 2019 года к государственной регистрации привлечено 11,8 тыс граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность неофициально.

В бюджеты дополнительно уплачено 12,5 млн грн налогов и сборов и 14,4 млн грн единого взноса.

Экономическая правда