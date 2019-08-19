ДФС забезпечила надходження до бюджету понад 6 мільярдів

У січні-липні 2019 року підрозділами аудиту Державної фіскальної служби забезпечено до бюджету понад 6 мільярдів гривень.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"У січні-липні 2019 року підрозділами аудиту ДФС було проведено 2,8 тисячі планових перевірок платників податків, 7,5 тисячі позапланових перевірок та 2 тисячі зустрічних звірок", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, проведено 132 перевірки фінансових установ. За їх результатами донараховано 518,8 млн грн.

За результатами контролю за дотриманням вимог валютного законодавства донараховано пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньо-економічної діяльності на 315,3 млн грн, а також податку на прибуток з іноземних юридичних осіб на 207,2 млн грн.

Окрім того, на виконання ухвал суду проведено 32 документальні перевірки, донараховано грошових зобов’язань на суму 151,2 млн грн.

На виконання інших доручень правоохоронних органів, які надаються під час розслідування кримінальних проваджень, проведено 485 документальних перевірок і донараховано 407,9 млн грн.

Проведено також 549 документальних перевірок дотримання законодавства з питань державної митної справи, донараховано 509,4 млн грн грошових зобов’язань.

Як повідомляють у ДФС, у цілому за результатами контрольно-перевірочної роботи донараховано до бюджету 22,7 млрд грн, з яких узгоджено 6,7 млрд грн (у тому числі основного платежу з податку на прибуток – 1 699,3 млн грн, ПДВ – 1 912,3 млн грн).

Реальний вклад підрозділів аудиту по забезпеченню надходжень до бюджету становив 6 024 млн грн, зазначають у ДФС.

І пояснюють: "Забезпечено надходжень грошовими коштами на 2 040 млн грн, зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 18 806 млн грн, що упередило несплату податку у майбутньому на 3 385 млн грн, зменшено залишки від’ємного значення ПДВ, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного періоду на 599 млн грн".

Нагадаємо:

20 липня ДФС донарахувала бізнесу штрафів на понад 20 мільярдів.

30 липня податкова виявила понад 10 тисяч нелегальних найманців.

За результатами цьогорічної кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у минулому році, до бюджету надійшло 3,2 мільярда гривень від ПДФО та 440 мільйонів гривень військового збору.

Економічна правда