"Нафтогаз" не будет продавать газ для ТЭС Ахметова по спеццене

Кабинет Министров инициирует принятие решения об обеспечении субъектов генерации Луганщины энергоносителями без применения регулируемой специальной цены и поручил ускорить строительство альтернативных линий энергоснабжения в регионе.

Об этом шла речь во время специального правительственного совещания, инициированного премьер-министром Владимиром Гройсманом после обсуждения ситуации на заседании 14 августа, передает пресс-служба Кабмина.

"Принято решение об обеспечении субъектов генерации энергоносителями без применения регулируемой специальной цены. Соответствующее решение будет принято на очередном заседании правительства", - говорится в сообщении.

Участие в совещании приняли, в частности, руководство Министерства энергетики и угольной промышленности и представитель президента в правительстве Андрей Герус.

Герус прокомментировал на своей странице в Facebook эту новость.

"Хорошие новости - "Нафтогаз" не будет продавать газ для "ДТЭК Востокэнерго" (Луганская ТЭС) по специальной льготной цене. Итак, убытки в размере 100-200 млн грн в месяц для государственной компании, а следовательно, для государства, не будет", - написал он.

Напомним:

14 августа Кабинет министров обязал "Нафтогаз" продавать газ Луганской ТЭС по цене 2895 грн за тысячу кубометров - это примерно на 40% дешевле, чем цена газа для населения.

15 августа "Нафтогаз" предложил переложить на ДТЭК обязательства поставлять дешевый газ на Луганскую ТЭС.

Как сообщалось, тепловая генерация в Украине - самая неэффективная и дорогая в мире.

Экономическая правда