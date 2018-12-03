Тепловую генерацию в Украине назвали самой неэффективной и дорогой в мире

Согласно отчету "Powering down coal" финансового аналитического центра Carbon Tracker, тепловая генерация в Украине является наиболее неэффективной и дорогой в мире.

Об этом сообщил эксперт в сфере энергетики Андрей Герус на своей странице в Facebook.

Согласно отчету, средний тариф для украинских ТЭС за мегаватт-час составляет 70 долларов, тогда как у ближайших конкурентов Украины в рейтинге самой дорогой тепловой генерации (Европейского Союза, Южной Кореи и Японии) тариф составляет от 50 до 60 долларов за МВт-ч.

Наименьший тариф для ТЭС – в Индонезии - 40 долларов за МВт-ч.

"После украинской приватизации, где якобы привлекали частные инвестиции, после нескольких лет управления угольными электростанциями эффективными менеджерами частных компаний, после многомиллиардных инвестиционных надбавок на реконструкцию и модернизацию станций, которые включались в тарифы, мы имеем наиболее неэффективные в мире угольные электростанции с самыми высокими в мире тарифами. И, при этом, самого богатого олигарха, который этими станциями владеет", - написал Герус.

"Цена электроэнергии с угольных электростанций у нас на 40% дороже, чем в Европе и на 75% дороже, чем в России", - добавил он.

Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%.

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Экономическая правда