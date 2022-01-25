"Нафтогаз" может в скором времени начать импорт газа – министр

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НАК "Нафтогаз" может с февраля начать импорт газа "в случае необходимости".

Об этом министр энергетики Герман Галущенко рассказал во время брифинга 25 января.

Он отметил, что на сегодняшний день запасы газа и угля в Украине достаточны для прохождения второй части отопительного сезона.

В то же время с февраля НАК "Нафтогаз" "будет в случае необходимости импортировать газ в тех объемах, которые необходимы для обеспечения безопасности его снабжения".

Напоминаем:

Запасы газа в подземных хранилищах с начала отопительного сезона снизились на 36% – до 11,9 млрд кубометров.

Около 4,7 млрд кубов из общего объема – так называемый "буферный газ" – техническая подушка, позволяющая обеспечивать закачку и отбор.

Украина фактически приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища в октябре 2021 года.

Цены на газ держатся на уровне около 1000 долларов за тысячу кубометров.

Экономическая правд