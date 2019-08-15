"Нафтогаз" предлагает переложить на ДТЭК обязательства поставлять дешевый газ на Луганскую ТЭС

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает переложить спеобязательства поставлять газ на Луганскую ТЭС ( "ДТЭК Востокэнерго") по сниженной цене на владельца станции в лице "ДТЭК".

Об этом сообщается на странице "Нафтогаза" в Facebook.

На заявление директора департамента ЖКХ Луганской ОГА Виталия Сурая о том, что снижение цены на газ для Луганской ТЭС было единственным выходом, в "Нафтогазе" ответили:

"Да нет же, не единственным. Спросили бы у нас. Подсказываем: в группе ДТЭК есть газодобывающее предприятие DTEK Oil & Gas - ДТЭК Нефтегаз".

"Цитируем сайт предприятия: "ДТЭК Нефтегаз" - крупнейшая в Украине частная газодобывающая компания. В 2018 году мы добыли рекордные для украинского частного газодобычи 1,65 млрд куб. м природного газа".

Это в несколько раз превышает потребности Луганской ТЭС в газе", - заявили в компании.

В "Нафтогазе" отметили, что по ЗУ "О рынке природного газа" Кабмин имеет право наложить специальные обязанности на любого субъекта рынка.

Напоминаем:

14 августа Кабинет министров решил обязать Нафтогаз поставлять газ на Луганскую ТЭС, которая входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, по цене 2,895 тыс. грн за тыс. куб. м.

Это почти на 40% дешевле текущей цены газа для населения.

Такое решение премьер-министр Владимир Гройсман аргументирует тем, что из-за блокады поставок угля Луганской ТЭС с территории РФ электростанция перешла на производство электричества из газа, в результате чего стоимость производимой ею электроэнергии возросла.

По информации источника Экономической правды, ряд министерств не одобрили такой шаг.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что обязательство от правительства о поставках газа по льготной цене на Луганскую ТЭС является попыткой осуществить скрытое субсидирование частной компании из государственного бюджета.

Экономическая правда