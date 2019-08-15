"Нафтогаз" не буде продавати газ для ТЕС Ахметова за спецціною

Кабінет Міністрів ініціює ухвалення рішення про забезпечення суб’єктів генерації Луганщини енергоносіями без застосування регульованої спеціальної ціни та доручив прискорити будівництво альтернативних ліній енергопостачання у регіон.

Про це йшлося під час спеціальної урядової наради, яку ініціював прем’єр-міністр Володимир Гройсман після обговорення ситуації на засіданні 14 серпня, повідомляється на сайті уряду.

"Прийнято рішення про забезпечення суб’єктів генерації енергоносіями без застосування регульованої спеціальної ціни. Відповідне рішення буде ухвалено на черговому засіданні уряду", - зазначається у повідомленні.

Участь у нараді взяли, зокрема, керівництво Міністерства енергетики та вугільної промисловості і представник президента в уряді Андрій Герус.

Герус прокоментував на своїй сторінці у Facebook цю новину.

"Хороші новини – "Нафтогаз" не буде продавати газ для "ДТЕК Східенерго" (Луганської ТЕС) по спеціальній пільговій ціні. Отже, збитків у розмірі 100-200 млн грн у місяць для державної компаніі, а отже, для держави, не буде", - написав він.

Нагадаємо:

14 серпня Кабінет міністрів вирішив зобов’язати Нафтогаз постачати газ на Луганську ТЕС, яка входить до холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, за ціною 2,895 тис. грн за тис. куб. м.

Це майже на 40% дешевше за поточну ціну газу для населення.

Таке рішення прем’єр-міністр Володимир Гройсман аргументує тим, що через блокаду постачання вугілля до Луганської ТЕС з території РФ електростанція перейшла на виробництво електрики з газу, у результаті чого вартість виробленої нею електроенергії зросла.

За інформацією джерела Економічної правди, низка міністерств не схвалили такий крок.

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що зобов’язання від уряду щодо постачання газу за пільговою ціною на Луганську ТЕС є спробою здійснити приховане субсидіювання приватної компанії з державного бюджету.

15 серпня "Нафтогаз" запропонував перекласти на ДТЕК зобов'язання постачати дешевий газ на Луганську ТЕС.

Як повідомлялося, теплову генерацію в Україні назвали найбільш неефективною та найдорожчою в світі.