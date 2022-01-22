Екс-соруководитель "Нафтогаза" Отто Ватерландер нашел новую работу
Бывший главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер начал работать коммерческим директором в бельгийской компании, которая занимается возобновляемыми источниками энергии.
Об этом он сообщил в linkedin.
Компания называется TES-H2, по описание в linkedin она работает с разнообразными энергетическими продуктами, включая зеленый водород, зеленый газ, зеленую энергию и выбросы CO2.
"Основной целью TES является удовлетворение мировых потребностей в области энергетического перехода", - говориться в описании.
Напоминаем:
В сентябре 2021 Ватерландер написал письмо наблюдательному совету Нафтогаза, в котором отметил, что "больше не чувствует, что может работать эффективно" и намерен уйти из компании.
В апреле пять из шести членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" публично объявили о прекращении своих полномочий. Речь шла о Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейдене, Юлии Ковалив и Наталье Бойко.
Впоследствии членам наблюдательного совета "Нафтогаза" поступило предложение от правительства остаться еще на год. Таким образом, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства был переизбран в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.
Досрочно были прекращены полномочия Роберта Бенш как представителя государства. На эту должность вскоре назначили заместительницу председателя Офиса президента Юлию Свириденко.
Премьер Денис Шмыгаль 7 сентября сообщил, что дал поручение первому вице-премьеру - министру экономики Алексей Любченко в течение недели обеспечить объявления конкурса по отбору 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".
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