Украина увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах на 54%

Украина с 4 апреля по 29 июня увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах на 54,1% (на 4,73 млрд кубометров) - до 13, 48 млрдкубометров.

Об этом со ссылкой на оперативные данные АО "Укртрансгаз" сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что этот объем превышает показатель запасов 29 июня 2018 на 21%, а 29 июня 2017 - 17,3%.

Хранилища страны с 1 по 29 июня пополнились на 2,87 млрд кубометров, что составляет среднесуточную закачку 72 млн куб. м против 54,2 млн куб. м / сутки за аналогичный период 2018 года и 62,9 млн куб. м / сутки - в мае 2019 года.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины после 2019 года.

В то же время, в конце июня Коболев не исключил возможность прекращения импорта газа в августе для его закачки в ПХГ из-за нехватки средств.

По его словам, решение финансового вопроса в части привлечения кредитов, выпуска евробондов или рассрочки по дивидендам от Кабмина должно быть найдено уже в июле.

Как сообщалось, в течение отопительного сезона, который длился с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в хранилищах снизились на 8, 45 млрд куб. м (с 17,19 млрд куб. м до 8 млрд 745,36 куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним:

Украина с 4 апреля по 16 июня увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах на 43,9% (на 3 миллиарда 836,19 миллионов кубометров) – до 12 миллиардов 581,55 миллионов кубометров.

В апреле Украина начала закачку газа к следующей зиме.

После завершения отопительного сезона наша страна увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 304,44 млн кубометров.

В начале июня Укртрансгаз предупреждал о преддефолтной ситуации на рынке газа.

16 июня ПХГ Украины пополнились на 79,13 млн куб. м.