Украина начала увеличивать запасы газа в хранилищах

Украина после завершения отопительного сезона увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 304,44 млн кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", с 4 по 20 апреля 2019 года запасы в хранилищах возросли на 3,5% – до 9,49 млрд кубов. Этот объем превышает показатель запасов 20 апреля 2018 года на 18,4%, 20 апреля 2017 года – на 8,7%.

ПХГ Украины, в частности, 20 апреля этого года пополнились на 33,27 млн кубометров при импорте 33 млн кубометров и внутренней добыче 57,8 млн кубометров.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания изучает возможность закачки дополнительных объемов газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд кубометров.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,449 млрд кубометров (с 17,194 кубометров).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд кубов.