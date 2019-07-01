Україна збільшила запаси природного газу у підземних сховищах на 54%

Україна з 4 квітня по 29 червня збільшила запаси природного газу у підземних сховищах на 54,1% (на 4,73 млрд кубометрів) - до 13,48 млрд кубометрів.

Про це з посиланням на оперативні дані АО "Укртрансгаз" повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що цей обсяг перевищує показник запасів 29 червня 2018 року на 21%, а 29 червня 2017 року - 17,3%.

Сховища країни з 1 по 29 червня поповнилися на 2,87 млрд кубометрів, що становить середньодобову закачування 72 млн куб. м проти 54,2 млн куб. м / добу за аналогічний період 2018 року і 62,9 млн куб. м / добу - у травні 2019 року.

Раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що компанія має намір закачати додаткові обсяги газу в ПСГ України на випадок припинення російським "Газпромом" транзиту газу територією України після 2019 року.

Водночас у кінці червня Коболєв не виключив можливість припинення імпорту газу в серпні для його закачування в ПСГ через брак коштів.

За його словами, рішення фінансового питання в частині залучення кредитів, випуску євробондів або розстрочки по дивідендах від Кабміну повинно бути знайдено вже в липні.

Як повідомлялося, протягом опалювального сезону, що тривав із 6 листопада 2018 року до 4 квітня 2019 року, запаси газу в сховищах знизилися на 8,45 млрд куб. м (із 17,19 млрд куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% якого належить "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо:

Україна з 4 квітня по 16 червня збільшила запаси природного газу в підземних сховищах на 43,9% (на 3 мільярди 836,19 мільйонів кубометрів) - до 12 мільярдів 581,55 мільйона кубометрів.

У квітні Україна почала закачування газ до наступної зими.

Після завершення опалювального сезону наша країна збільшила запаси природного газу в своїх підземних сховищах на 304,44 млн кубометрів.

На початку червня Укртрансгаз попереджав про переддефолтну ситуацію на ринку газу.

16 червня ПСГ України поповнилися на 79,13 млн куб. м.