Украина начала закачку газа к следующей зиме

Украина начала сезон закачки природного газа в свои подземные хранилища, пополнив запасы на протяжении 5-6 апреля на 17,43 миллиона кубических метров.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно оперативным данным компании "Укртрансгаз", 5-6 апреля нетто-закачка в хранилища составила 26,86 млн куб. м, нетто-отбор – 9,43 млн куб. м.

По расчетам агентства, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,45 млрд куб м (с 17,2 млрд куб м до 8,75 млрд куб м).

При этом Украина 1-6 апреля 2019 года увеличила показатель импорта газа до 25 млн куб м/сутки по сравнению с мартом, что связано со сложившейся на европейском рынке благоприятной ценовой конъюнктурой.

Ранее, в начале марта, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз" изучает возможность закачки дополнительных объемов газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Напомним, Украина входит в апрель 2019 года с максимальными запасами природного газа в своих подземных хранилищах за последние пять лет.