Укртрансгаз предупреждает о преддефолтной ситуации на рынке газа

Отрицательный небаланс, который образуется в результате несанкционированного отбора газа из сетей Укртрансгаза, по итогам марта и апреля превысил 2,5 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз".

"По факту работы в марте и апреле 2019 г. объем отрицательного небаланса составил более 2,5 млрд грн. Он сформировался преимущественно в результате несанкционированного отбора газа операторами ГРС на собственные производственно-технологические расходы из сетей Укртрансгаза. Из этой суммы долга Оператору ГТС были погашены до 0,05 млрд грн за два месяца" - говорится в сообщении.

В Укртрансгазе подчеркивают, что по итогам двух месяцев функционирования информационной платформы суточной балансировки, благодаря сотрудничеству с участниками рынка и Регулятором, удалось нормализовать рынок газа Украины.

Сейчас информационная платформа синхронизирует принципы работы национального рынка в соответствии с принятыми в странах ЕС: введен электронный документооборот между Оператором ГТС и участниками рынка, используется электронная цифровая подпись и алгоритмическая обработка данных.

Вместе с тем, внедрение суточной балансировки усилило ряд проблемных вопросов, требующих оперативного решения.

Прежде всего речь идет о негативных небалансах в системе, которые образуются вследствие регулярных отборов из ГТС природного газа или сверх утвержденных номинаций, или вообще без номинаций.

Одновременно общий объем положительных небалансов за этот период, которые подлежат выплате участникам рынка, сейчас составляет 0,53 млрд грн. Укртрансгаз выплатил контрагентам 0,27 млрд грн.

В компании указывают на то, что объемы возмещения Укртрансгазу потребленного газа, который составляет его негативный небаланс, "фактически мизерные". Более того, задолженность по балансировке предыдущих периодов, которая на момент перехода рынка на режим суточной балансировки составила 38,6 млрд грн, также возмещается исключительно в судебном порядке и в неполном объеме.

Поэтому ресурсов для уплаты положительных небалансов участникам рынка у Оператора ГТС пока нет.

"В результате на рынке возникла преддефолтная ситуация - Оператор ГТС не имеет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки. Наибольший долг сейчас образовался перед НАК "Нафтогаз України", объем положительного небаланса которого, по итогам двух месяцев, составляет 176, 8 млн грн", - заявили в Укртрансгазе.

Напоминаем:

1 марта 2019 года газовый рынок Украины полностью перешел на суточную балансировку в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС.

Суточная балансировка - это точное покрытие спроса на газ его реальным предложением в течение суток.

Балансировка предусматривает подачу заявок от поставщика газа с определением объема поставок газа в ГТС на следующие сутки.

В Укртрансгазе по итогам первого месяца работы в режиме суточной балансировки заявляли, что общий учет положительных и отрицательных суточных небалансов более точный примерно в 6 раз, чем было во время месячной балансировки.

Экономическая правда