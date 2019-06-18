Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах на 44%

Украина с 4 апреля по 16 июня увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах на 43,9% (на 3 миллиарда 836,19 миллионов кубометров) – до 12 миллиардов 581,55 миллионов кубометров.

Об этом со ссылкой на оперативные данные АО "Укртрансгаз" сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что этот объем превышает показатель запасов 16 июня 2018 года на 20,9%, 16 июня 2017 года – на 16,5%.

Хранилища страны с 1 по 16 июня пополнились на 1 млрд 193,09 млн куб. м, что составляет среднесуточную закачку 74,6 млн куб. м против 52,6 млн куб. м/сутки за аналогичный период 2018 года и 62,9 млн куб. м/сутки – в мае 2019 года.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним:

В апреле Украина начала закачку газа к следующей зиме.

После завершения отопительного сезона наша страна увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 304,44 млн кубометров.

В начале июня Укртрансгаз предупреждал о преддефолтной ситуации на рынке газа.

16 июня ПХГ Украины пополнились на 79,13 млн куб. м.

А по состоянию на 10 июля запасы природного газа в подземных хранилищах составляли уже 12,050 миллиардов кубометров.