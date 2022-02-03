Украина и Словакия увеличивают мощности для импорта газа
Операторы Украины и Словакии договорились увеличить мощности для импорта газа более чем на 50%.
Об этом директор украинского оператора газотранспортных систем Сергей Макогон рассказал в Facebook.
Так, гарантированные мощности для физического импорта природного газа из Европы возрастут до 42 млн. куб. м в сутки (+56%), или на 15 млн. кубов. Сначала речь пойдет о тестовом периоде до апреля 2022 года.
"Таким образом, все участники украинского рынка газа получили еще одну возможность физически импортировать газ, необходимый для стабильного прохождения осенне-зимнего отопительного сезона и пополнение стратегически важных запасов газа в украинских газохранилищах", - пояснил Макогон.
Он добавил, что украинские компании смогут забронировать мощности нового маршрута на суточных аукционах с февраля.
Напоминаем:
Операторы ГТС Украины и Венгрии заключили соглашение об увеличении на треть гарантированных мощностей для импорта газа из Европы.
Экономическая правда
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