"Укрзализныця" запускает поезд Мукачево - Кошице

Начиная с 9 июня из Украины в Европу можно будет доехать на поезде, который начнет курсировать из Мукачево в Кошице.

Об этом сообщает УЗ на своей странице в Facebook.

"Уже с 9 июня евроколеей новый поезд Мукачево - Кошице. Путешествуйте в Европу Укрзализныцей ", - говорится в сообщении.

Напомним, что словацкий поезд 2 апреля выполнил первый тестовый рейс из Кошице в украинское Мукачево.

Как сообщалось, совместное решение о введении нового железнодорожного сообщения Мукачево - Кошице принято в феврале в Киеве во время встречи менеджмента железнодорожных компаний Украины и Словакии.

Во время переговоров было решено, что перевозки будут осуществляться подвижным составом словацкой стороны, поскольку "Укрзализныця" не эксплуатирует пассажирский подвижной состав для колеи шириной 1435 мм.

Экономическая правда