"Укрзализныця" запускает поезд Мукачево - Кошице
Начиная с 9 июня из Украины в Европу можно будет доехать на поезде, который начнет курсировать из Мукачево в Кошице.
Об этом сообщает УЗ на своей странице в Facebook.
"Уже с 9 июня евроколеей новый поезд Мукачево - Кошице. Путешествуйте в Европу Укрзализныцей ", - говорится в сообщении.
Напомним, что словацкий поезд 2 апреля выполнил первый тестовый рейс из Кошице в украинское Мукачево.
Как сообщалось, совместное решение о введении нового железнодорожного сообщения Мукачево - Кошице принято в феврале в Киеве во время встречи менеджмента железнодорожных компаний Украины и Словакии.
Во время переговоров было решено, что перевозки будут осуществляться подвижным составом словацкой стороны, поскольку "Укрзализныця" не эксплуатирует пассажирский подвижной состав для колеи шириной 1435 мм.
Экономическая правда
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