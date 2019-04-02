Поезд Кошице-Мукачево выполнил первый тестовый рейс

Словацкий поезд 2 апреля выполнил свой первый тестовый рейс из Кошице в украинский город Мукачево.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Это пока тестовый рейс. Регулярное пассажирское сообщение, как и обещали, планируем запустить уже в июне", — написал он.

Также Кравцов рассказал, что с украинского вокзала в Словакию можно будет доехать рельсовым автобусом по европути за 4 часа.

"Маршрут такой: "Кошице — Чьерна над Тисоу — Чоп — Мукачево", — отметил председатель правления.

Напомним, что совместное решение о запуске нового железнодорожного сообщения Мукачево — Кошице было принято в феврале в Киеве во время встречи менеджмента железнодорожных компаний Украины и Словакии.

Тогда было решено, что перевозки будут осуществляться подвижным составом словацкой стороны, поскольку "Укрзализныця" не эксплуатирует пассажирский подвижной состав для колеи шириной 1435 мм.

Инфраструктуру для движения этих поездов украинские железнодорожники подготовили еще в прошлом году в рамках подготовки к внедрению международного пассажирского сообщения Мукачево — Будапешт.

Чтобы улучшить техническое состояние совмещенной колеи на участке Чоп — Мукачево, специалисты Львовской магистрали выполнили комплекс работ. Непосредственно на станции Мукачево реконструировали пути №100 шириной 1435 мм. Также был построен павильон, низкая островная пассажирская 12-метровая платформа и благоустроено прилегающую территорию.

Напомним:

В феврале "Укрзализныця" анонсировала тестовый запуск поезда по маршруту Мукачево-Кошице, запланированный на 2 апреля.

В конце года УЗ запустила также поезд Мукачево-Будапешт, которым за неполный месяц курсирования, по состоянию на январь 2019 года, воспользовались 1602 человека.

Экономическая правда