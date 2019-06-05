"Укрзалізниця" запускає поїзд Мукачево – Кошице

Починаючи з 9 червня із України до Європи можна буде доїхати потягом, який почне курсувати із Мукачево в Кошице.

Про це повідомляє УЗ на своїй сторінці у Facebook.

"Вже з 9 червня євроколією новий поїзд Мукачево – Кошице. Подорожуйте до Європи Укрзалізницею", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що словацький потяг 2 квітня виконав свій перший тестовий рейс із Кошицев українське Мукачево.

Як повiдомлялося, спільне рішення про запровадження нового залізничного сполучення Мукачево – Кошице прийняте в лютому в Києві під час зустрічі менеджменту залізничних компаній України та Словаччини.

Під час переговорів було вирішено, що перевезення будуть здійснюватися рухомим складом словацької сторони, оскільки "Укрзалізниця" не експлуатує пасажирський рухомий склад для колії шириною 1435 мм.

Економічна правда