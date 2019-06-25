Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

25 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,16 - 26,19 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,17 - 26,20 гривни;

Евро - 29,80 - 29,83 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,03 - 26,30 гривни. Евро покупают по 29,47 гривни, продают по 29,93 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,15 - 26,20 гривни, евро - 29,55 - 29,73 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 25 июня на уровне 26,19 гривни.

24 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,16 гривни за доллар.

24 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,31 - 26,34 гривни за доллар.

Экономическая правда