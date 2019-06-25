Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

25 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,16 - 26,19 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,17 - 26,20 гривні;

Євро - 29,80 - 29,83 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,03 - 26,30 гривні. Євро купують по 29,47 гривні, продають по 29,93 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,15 - 26,20 гривні, євро - 29,55 - 29,73 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 25 червня на рівні 26,19 гривні.

24 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,12 - 26,16 гривні за долар.

24 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,17 - 26,19 гривні за долар.

Економічна правда