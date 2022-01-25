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Официальный курс гривні резко упал

Вторник, 25 января 2022, 19:55

Национальный банк ослабил официальный курс гривні по отношению к доллару на 29 копеек, установив его на 26 января на уровне 28,67 гривні. 

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривні по отношению к евро установился на уровне 32,30 грн (на 25 января – 32,06 гривні). 30

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Напоминаем:

25 января котировки гривні к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,71 – 28,73 гривні.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

С начала месяца курс ослаб более одной гривні за доллар.

Экономическая правда

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