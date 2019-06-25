Гривня продолжает уверенно укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 25 июня на уровне 26,19 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,84 гривни (на 24 июня - 29,72 гривни).

Напоминаем:

24 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,16 гривни за доллар.

24 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,31 - 26,34 гривни за доллар.

Экономическая правда