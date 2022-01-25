Закрытие межбанка: гривня ослабла к доллару и евро

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25 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,71 – 28,73 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,71 – 28,73 гривни;

Евро – 32,37 – 32,39 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,53 – 28,86 гривни. Евро покупают по 32,11 гривни, продают по 32,60 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,69 – 28,79 гривни, евро – 32,29 – 32,51 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 6 копеек, установив его на 25 января на уровне 28,38 гривни.

25 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,58 – 28,60 гривни.

24 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 – 28,35 гривни.

24 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,58 – 28,60 гривни.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

С начала месяца курс ослаб более одной гривни за доллар.

Экономическая правда