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Фонд Сороса купил долю в стартапе по производству электромобилей

Суббота, 12 февраля 2022, 17:03
 
ФОТО: RIVIAN AUTOMOTIVE

Фонд инвестора-миллиардера Джорджа Сороса купил почти 20 миллионов акций стартапа электрических грузовиков Rivian за около 2 миллиарда долларов.

Об этом пишет Reuters.

Rivian разрабатывает электромобили. В сентябре 2021 года компания представила свой первый электропикап.

Напоминаем:

Во время первоначального публичного размещения акций (IPO) производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. собрал около 11,9 млрд дол.

Капитализация Rivian составляет 75 млрд долл.

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