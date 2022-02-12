Фонд Сороса купил долю в стартапе по производству электромобилей
Суббота, 12 февраля 2022, 17:03
Фонд инвестора-миллиардера Джорджа Сороса купил почти 20 миллионов акций стартапа электрических грузовиков Rivian за около 2 миллиарда долларов.
Об этом пишет Reuters.
Rivian разрабатывает электромобили. В сентябре 2021 года компания представила свой первый электропикап.
Напоминаем:
Во время первоначального публичного размещения акций (IPO) производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. собрал около 11,9 млрд дол.
Капитализация Rivian составляет 75 млрд долл.
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