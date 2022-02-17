Spotify купил два сервиса для улучшения рекламной аналитики
Стриминговый сервис Spotify объявил о приобретении двух сервисов для усовершенствования рекламной аналитики – сервис измерения эффективности рекламы Podsights и аналитической платформы Chartable.
Об этом пишет TechCrunch.
Суммы сделок не разглашаются.
Измерения объемов и эффективности рекламы все еще остаются двумя наибольшими нерешенными проблемами для рекламодателей подкастов, пояснили в Spotify.
Там надеются решить проблему с приобретением Podsights.
Первоначально технология Podsights будет использоваться, чтобы помочь рекламодателям Spotify точнее оценивать влияние на аудиторию и эффективность рекламы в подкастах.
"Однако со временем Spotify стремится расширить инструменты измерения на другие форматы рекламы, включая аудиорекламу в музыке, видеорекламу и медийную рекламу", - пишет издание.
Podsights имеет 40 штатных сотрудников, и все они присоединятся к Spotify – компания пока не планирует корректировать эту команду.
В то же время, маркетинговые инструменты Chartable помогут собрать максимум данных об аудитории, чтобы владельцы подкастов лучше понимали своих слушателей и развивали бихнес.
Команда сервиса меньше, у нее всего 11 сотрудников, но Spotify тоже не планирует вносить немедленных изменений.
Напомним:
Стриминговый сервис Spotify хочет привлечь 50 миллионов авторов, которые будут зарабатывать на аудиоконтенте с помощью платформы – так Spotify реагирует на скандал с подскатами Джо Рогана.
Акции стримингового сервиса Spotify упали после того, как компания допустила замедление роста подписчиков.
Экономическая правда
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