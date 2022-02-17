Все разделы
Укр / Рус

Spotify купил два сервиса для улучшения рекламной аналитики

Четверг, 17 февраля 2022, 16:30 - Алексей Павлыш
 
getty images

Стриминговый сервис Spotify объявил о приобретении двух сервисов для усовершенствования рекламной аналитики – сервис измерения эффективности рекламы Podsights и аналитической платформы Chartable.

Об этом пишет TechCrunch.

Суммы сделок не разглашаются.

Измерения объемов и эффективности рекламы все еще остаются двумя наибольшими нерешенными проблемами для рекламодателей подкастов, пояснили в Spotify.

Там надеются решить проблему с приобретением Podsights.

Первоначально технология Podsights будет использоваться, чтобы помочь рекламодателям Spotify точнее оценивать влияние на аудиторию и эффективность рекламы в подкастах.

"Однако со временем Spotify стремится расширить инструменты измерения на другие форматы рекламы, включая аудиорекламу в музыке, видеорекламу и медийную рекламу", - пишет издание.

Podsights имеет 40 штатных сотрудников, и все они присоединятся к Spotify – компания пока не планирует корректировать эту команду.

В то же время, маркетинговые инструменты Chartable помогут собрать максимум данных об аудитории, чтобы владельцы подкастов лучше понимали своих слушателей и развивали бихнес.

Команда сервиса меньше, у нее всего 11 сотрудников, но Spotify тоже не планирует вносить немедленных изменений.

Напомним:

Стриминговый сервис Spotify хочет привлечь 50 миллионов авторов, которые будут зарабатывать на аудиоконтенте с помощью платформы – так Spotify реагирует на скандал с подскатами Джо Рогана.

Акции стримингового сервиса Spotify упали после того, как компания допустила замедление роста подписчиков.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

компании технології

powered by lun.ua
Материалы по теме
Биржевой регулятор США ведет расследование в отношении владельца криптобиржи Binance: причина 17 февраля 2022, 11:20
Эксглава "Оператора рынка" выписал сам себе премии на 2 миллиона: НАБУ завершило расследование 11 февраля 2022, 11:35
Крупнейшая криптобиржа мира Binance инвестировала 200 миллионов долларов в Forbes 10 февраля 2022, 18:25

© 2005-2022, Экономическая правда. Использование материалов сайта возможно лишь при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на "Экономическую правду".

"Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства "Интерфакс-Украина". Название агентства "Интерфакс-Украина" при этом должно быть оформлено как гиперссылка.

Материалы с плашкой PROMOTED и НОВОСТИ КОМПАНИЙ являются рекламными и публикуются на правах рекламы. Редакция может не разделять взгляды, которые в них промотируются.

Материалы с плашкой СПЕЦПРОЕКТ и ПРИ ПОДДЕРЖКЕ также рекламные, однако редакция участвует в подготовке этого контента и разделяет мнения, высказанные в этих материалах.

Редакция не несет ответственности за факты и оценочные суждения, изложенные в рекламных материалах. Согласно украинскому законодательству ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте