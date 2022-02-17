Spotify купил два сервиса для улучшения рекламной аналитики

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Стриминговый сервис Spotify объявил о приобретении двух сервисов для усовершенствования рекламной аналитики – сервис измерения эффективности рекламы Podsights и аналитической платформы Chartable.

Об этом пишет TechCrunch.

Суммы сделок не разглашаются.

Измерения объемов и эффективности рекламы все еще остаются двумя наибольшими нерешенными проблемами для рекламодателей подкастов, пояснили в Spotify.

Там надеются решить проблему с приобретением Podsights.

Первоначально технология Podsights будет использоваться, чтобы помочь рекламодателям Spotify точнее оценивать влияние на аудиторию и эффективность рекламы в подкастах.

"Однако со временем Spotify стремится расширить инструменты измерения на другие форматы рекламы, включая аудиорекламу в музыке, видеорекламу и медийную рекламу", - пишет издание.

Podsights имеет 40 штатных сотрудников, и все они присоединятся к Spotify – компания пока не планирует корректировать эту команду.

В то же время, маркетинговые инструменты Chartable помогут собрать максимум данных об аудитории, чтобы владельцы подкастов лучше понимали своих слушателей и развивали бихнес.

Команда сервиса меньше, у нее всего 11 сотрудников, но Spotify тоже не планирует вносить немедленных изменений.

Напомним:

Стриминговый сервис Spotify хочет привлечь 50 миллионов авторов, которые будут зарабатывать на аудиоконтенте с помощью платформы – так Spotify реагирует на скандал с подскатами Джо Рогана.

Акции стримингового сервиса Spotify упали после того, как компания допустила замедление роста подписчиков.

Экономическая правда