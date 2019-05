Еще четыре компании приостановили сотрудничество с Huawei

Еще четыре компании, помимо Google, приостановили сотрудничество с Huawei - это производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Производители чипов, в том числе Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc., сказали своим сотрудникам, что не будут поставлять (чипы для – ред.) Huawei до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, власти США обвиняют компанию Huawei в пособничестве Пекину в шпионаже. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.

16 мая президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение для того, чтобы защитить американские компьютерные сети от "иностранных врагов".

17 мая администрация президента США занесла Huawei в черный список.

Отмечалось, что такое решение может ограничить возможности Huawei по производству смартфонов для продажи за пределами Китая, поскольку компания потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android.

Напомним, 20 мая компания Google также частично приостановила сотрудничество с Huawei.

Экономическая правда