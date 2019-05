Google против Huawei, США против Китая: чего опасаться пользователям смартфонов

19 травня видання Reuters з посиланням на власні джерела заявило, що Google припиняє співпрацю з компанією Huawei.

Пізніше видання Bloomberg повідомило про те, що співпрацю зупиняють ще чотири компанії — це виробники чіпів Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.

Чому це відбулось, що планує робити компанія та що буде з пристроями? Розбиралась ЕП.

Ситуація, яка склалася, є продовженням торгової війни США та Китаю.

Розпочалось все в серпні 2018 року, коли Сполучені Штати Америки прийняли закон, який забороняє співробітникам і підрядникам державних відомств використовувати пристрої китайських виробників. Вже тоді цей закон зачепив Huawei. Компанія подала в суд на уряд США та намагається оскаржити заборону.

На початку 2019 року Міністерство юстиції США звинуватило Huawei у промисловому шпигунстві. В американському уряді вважають, що техніка Huawei надає китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв. Компанія звинувачення заперечує.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє американським компаніям використовувати іноземні телекомунікації, які можуть створювати ризик для країни.

У спеціальному указі Трампа не називається жодна з компаній, проте, як зазначає BBC, аналітики важають, що указ спрямовано переважно на китайського телекомунікаційного гіганта Huawei.

Побоювання аналітиків підтвердились 17 травня, коли адміністрація президента США занесла Huawei та пов’язані з нею компанії у "чорний список" Міністерства торгівлі США.

Для вже куплених та тих, що знаходяться в продажу і на складах:

В Google пообіцяли, що користувачі телефонів, випущених до блокади, ніяк не постраждають, зможуть й надалі користуватися додатками і сервісами корпорації та отримуватимуть всі оновлення.



Це підтвердили і в Android.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.