Что будет с НКРЭКУ после признания ее неконституционной - юрист

После признания Конституционным судом неконституционным создание Нацкомиссии по тарифам, положения закона, признанные неконституционными, с 31 декабря 2019 года утратят силу.

Об этом рассказал юрист юридической фирмы ILF Иван Бондарчук в колонке для Экономической правды: "Неконституционная НКРЭКУ": как решение суда повлияет на рынок электроэнергии".

"То есть решение Конституционного суда не влияет ни на правовой статус текущего состава НКРЭКУ, ни на решения НКРЭКУ, которые были приняты до 13 июня 2019 года и будут приняты до 31 декабря 2019 года", - отметил юрист.

Также он добавил, что даже с 1 января 2020 года НКРЭКУ не будет лишена возможности выполнять свои полномочия.

"Ведь положения закона, определяющие полномочия, правовой статус членов и порядок организации работы регулятора, не теряют свою силу", - пояснил Бондарчук.

В то же время юрист отметил, что правовая неопределенность статуса НКРЭКУ и отсутствие четких правил ее взаимодействия с органами исполнительной власти может дестабилизировать внедрения нового рынка электроэнергии.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что Конституционный суд фактически признал, что согласно действующей редакции Конституции, НКРЭКУ не может быть полностью самостоятельным и независимым органом, а должна принадлежать к системе органов исполнительной власти и подчиняться Кабмину.

Кроме того, решение суда делает невозможным конкурсный отбор и назначение новых членов НКРЭКУ после 1 января 2020 года, резюмировал юрист.

Как сообщалось, 14 июня Конституционный суд признал создание Нацкомиссии по тарифам неконституционным.

Напомним:

НКРЭКУ образовал президент Порошенко указом от 27 августа 2014 года № 694.

22 сентября 2016 года Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

КС признал, что образовав НКРЭКУ своим указом, президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия президента исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы.

Также Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Экономическая правда