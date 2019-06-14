Що буде з НКРЕКП після визнання її неконституційною – юрист

Після визнання Конституційним судом неконституційним створення Нацкомісії з тарифів, положення закону, що визнані неконституційними, із 31 грудня 2019 року втратять чинність.

Про це розповів юрист юридичної фірми ILF Іван Бондарчук у колонці для Економічної правди: "Неконституційна НКРЕКП": як рішення суду вплине на ринок електроенергії".

"Тобто рішення Конституційного суду не впливає ані на правовий статус поточного складу НКРЕКП, ані на рішення НКРЕКП, що були прийняті до 13 червня 2019 року та будуть прийняті до 31 грудня 2019 року", - зазначив юрист.

Також він додав, що навіть із 1 січня 2020 року НКРЕКП не буде позбавлена можливості виконувати свої повноваження.

"Адже положення закону, що визначають повноваження, правовий статус членів та порядок організації роботи регулятора, не втрачають своєї чинності", - пояснив Бондарчук.

Водночас юрист зазначив, що правова невизначеність статусу НКРЕКП та відсутність чітких правил її взаємодії з органами виконавчої влади може дестабілізувати впровадження нового ринку електроенергії.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що Конституційний суд фактично визнав, що відповідно до чинної редакції Конституції України, НКРЕКП не може бути повністю самостійним та незалежним органом, а повинен належати до системи органів виконавчої влади та підпорядковуватися Кабінету міністрів.

Окрім того, рішення суду унеможливлює конкурсний відбір та призначення нових членів НКРЕКП після 1 січня 2020 року.

Як повідомлялося, 14 червня Конституційний суд визнав створення Нацкомісії з тарифів неконституційним.

Нагадаємо:

НКРЕКП утворив президент Петро Порошенко указом від 27 серпня 2014 року № 694.

22 вересня 2016 року Верховна Рада прийняла Закон "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", яким було передбачено, що НКРЕКП є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, членів якого призначає та звільняє президент.

КС визнав, що утворивши НКРЕКП своїм указом, президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, оскільки повноваження президента вичерпно визначені Конституцією, яка не передбачає його права утворювати такі органи.

Так само Конституція не наділяє президента правом призначати та звільняти членів НКРЕКП.

Економічна правда