Власть забирает лицензии у малоизвестных туроператоров и "крышует" проблемные - нардеп
Лицензии на осуществление туристической деятельности отнимают у малоизвестных компаний и таких, которые уже не работают, оставив "нетронутыми" те, на которые больше всего жалоб.
Об этом в Facebook написала народный депутат фракции "Самопомощь" Анна Романова, комментируя ситуацию с тремя туроператорами, у которых Департамент туризма отобрал лицензии.
По ее словам, эта ситуация - имитация деятельности Кабмина и Департамента туризма.
"Сейчас нарушают права туристов одни, а забирают лицензии у малоизвестных туроператоров или у тех, которые уже и так 4 года как обанкротились и не работают...", - написала она.
Так, "Горячие Туры" прекратили работать еще в 2015 году, "бросив сотни туристов", напомнила Романенко.
"И сейчас, чтобы продемонстрировать "бурную деятельность" у них показательно забрали лицензию. А те туристические компании, на которые больше всего жалоб - "неприкасаемые" и крышуются", - добавила Романенко.
Напомним, Министерство экономразвития и торговли во время проверок выявило нарушения лицензионных условий рядом туристических операторов, в результате чего трем из них аннулировали лицензии.
Экономическая правда
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