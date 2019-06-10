Все разделы
Укр / Рус

Власть забирает лицензии у малоизвестных туроператоров и "крышует" проблемные - нардеп

Понедельник, 10 июня 2019, 16:24

Лицензии на осуществление туристической деятельности отнимают у малоизвестных компаний и таких, которые уже не работают, оставив "нетронутыми" те, на которые больше всего жалоб.

Об этом в Facebook написала народный депутат фракции "Самопомощь" Анна Романова, комментируя ситуацию с тремя туроператорами, у которых Департамент туризма отобрал лицензии.

По ее словам, эта ситуация - имитация деятельности Кабмина и Департамента туризма.

"Сейчас нарушают права туристов одни, а забирают лицензии у малоизвестных туроператоров или у тех, которые уже и так 4 года как обанкротились и не работают...", - написала она.

Так, "Горячие Туры" прекратили работать еще в 2015 году, "бросив сотни туристов", напомнила Романенко.

"И сейчас, чтобы продемонстрировать "бурную деятельность" у них показательно забрали лицензию. А те туристические компании, на которые больше всего жалоб - "неприкасаемые" и крышуются", - добавила Романенко.

Напомним, Министерство экономразвития и торговли во время проверок выявило нарушения лицензионных условий рядом туристических операторов, в результате чего трем из них аннулировали лицензии.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

туризм компании Минэкономразвития

powered by lun.ua
Материалы по теме
Трем туроператорам аннулировали лицензии - Минэкономразвития 10 июня 2019, 15:15
Западные СМИ прогнозируют туристический бум в Украине из-за сериала "Чернобыль" 6 июня 2019, 09:55
"Атомный" маршрут: миллионы туристов из-за сериала "Чернобыль" 30 мая 2019, 13:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!