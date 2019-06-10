Влада забирає ліцензії у маловідомих туроператорів і "кришує" проблемні – нардеп
Ліцензії на здійснення туристичної діяльності забирають у маловідомих компаній і таких, що вже не працюють, залишивши "недоторканими" ті, на які найбільше скарг.
Про це у Facebook написала народний депутат фракції "Самопоміч" Анна Романова, коментуючи ситуацію з трьома туроператорами, у яких Департамент туризму відібрав ліцензії.
За її словами, ця ситуація - імітація діяльності Кабміну та Департаменту туризму.
"Зараз порушують права туристів одні, а забирають ліцензії у маловідомих туроператорів або в тих, які вже і так 4 роки як збанкрутіли і не працюють...", - написала вона.
Так, "Гарячі Тури" припинили працювати ще у 2015 році, "кинувши сотні туристів", нагадала Романенко.
"І зараз, щоб продемонструвати "бурну діяльність" у них показово забрали ліцензію. А ті туристичні компанії, на які найбільше скарг - "недоторкані" та кришуються", - додала Романенко.
Нагадаємо, Міністерство економрозвитку і торгівлі під час перевірок виявило порушення ліцензійних умов низкою туристичних операторів, у результаті чого трьом із них анулювали ліцензії.
Економічна правда
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