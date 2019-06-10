Трем туроператорам аннулировали лицензии - Минэкономразвития

Министерство экономразвития и торговли во время проверок выявило нарушения лицензионных условий рядом туристических операторов, в результате чего трем из них аннулировали лицензии.

Об этом в Facebook написал замминистра экономического развития и торговли Михаил Титарчук.

"Три туроператора остались без своих лицензий из-за игнорирования утвержденных правительством условий. Что это значит? Что в Украине станет на несколько тысяч меньше обманутых туристов", - написал он.

По словам замминистра, речь идет об операторах ООО "Сеть агентств "Горячие туры", ООО "Лаки-тур" и ООО "Дионис-Прага-Украина".

Всего было проведено 13 проверок, три из которых - внеплановые, во время которых было выявлено, что только четыре туроператора добросовестно выполняют лицензионные условия.

В случае еще семи операторов, по словам Титарчука, условия выполняются частично.

Все компании получили от министерства предписание об устранении нарушений.

"В основном, они касаются отсутствия у руководителей филиалов необходимого стажа в сфере туризма, представления статистических отчетов, отсутствия обновленных данных (гарантии банка, закрытие филиалов, новые договоры страхования) в органе лицензирования", - написал Титарчук.

Напомним, 22 мая правительство усилило лицензионные требования к туроператорам.

Экономическая правда