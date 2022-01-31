Германия ужесточила правила въезда для украинцев

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С 30 января Украина объявлена в Германии зоной высокого риска из-за уровня заражения коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Института имени Роберта Коха, передает Deutsche Welle.

Люди, въезжающие на территорию Германии, кроме случаев, если они полностью привиты или выздоровели от COVID-19, должны отбыть 10-дневный карантин, выйти из которого можно будет только через пять дней после приезда по результатам отрицательного теста.

Перед въездом в страну необходимо зарегистрироваться на соответствующем сайте и внести туда свои данные о вакцинации. Дети до 12 лет должны находиться в карантине в течение пяти дней и могут завершить его без теста на коронавирус.

Эти требования относятся к лицам с любым гражданством, которые за последние 10 дней посещали страны из списка высокого риска, к которым отнесена Украина.

Ограничения будут действовать до 3 марта и затем будут пересмотрены.

Зонами высокого эпидемиологического риска в Германии объявляют страны и регионы, где угроза заражения коронавирусом особенно высока. При этом значение имеет не только количество инфицированных. Учитываются и другие критерии, такие как темпы распространения коронавируса, загруженность больниц и отсутствие полных данных о ситуации с болезнью.

Кроме Украины, с 30 января в список также вошли Афганистан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Кыргызстан, Оман, Палау, Сингапур и Новая Каледония.