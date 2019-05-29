Суд отменил лишение Нацбанком PwC права на аудит банков из-за Привата

Окружной административный суд города Киева отменил решение Национального банка об исключении ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

Соответствующее решение было принято 29 мая, сообщается на сайте НБУ.

Суд также признал неправомерными действия Национального банка об аннулировании Свидетельства о включении Общества в Реестр.

Решение суда не вступило в законную силу и НБУ готовится к его обжалованию.

Напомним:

Решение об исключении PwC правление Национального банка приняло 20 июля 2017 по обращению Комитета по вопросам аудита банков Украины.

В Национальном банке заявляли, что PricewaterhouseCoopers оценивали залоги в Приватбанке в разы больше их реальной стоимости.

Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers отразила в финансовой отчетности Приватбанка риски из-за большой части связанных кредитов в портфеле. Компания утверждает, что аудит финансовой отчетности Приватбанка за 2013-2015 годы осуществлялся в полном соответствии с международными стандартами.

PricewaterhouseCoopers (PwC) — международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в сфере консалтинга и аудита. Компания существует более 160 лет и входит в так называемую большую четвёрку таудиторских компаний. Штаб-квартира сети — в Лондоне.

Экономическая правда