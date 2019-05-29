Суд скасував позбавлення Нацбанком PwC права на аудит банків через Приват

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення Національного банку щодо виключення ТОВ "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.

Відповідне рішення було прийнято 29 травня, повідомляється на сайті НБУ.

Суд також визнав неправомірними дії Національного банку щодо анулювання Свідоцтва про включення Товариства до Реєстру.

Рішення суду не набрало законної сили і НБУ готується до його оскарження

Нагадаємо:

Рішення про виключення PwC правління Національного банку ухвалило 20 липня 2017 року за зверненням Комітету з питань аудиту банків України.

В Національному банку заявляли, що PricewaterhouseCoopers оцінювали застави в Приватбанку в рази більше за їхню реальну вартість.

PricewaterhouseCoopers відобразила у фінансовій звітності Приватбанку ризики через велику частку пов’язаних кредитів у портфелі. Компанія стверджує, що аудит фінансової звітності Приватбанку за 2013-2015 роки здійснювався у повній відповідності до міжнародних стандартів.

PricewaterhouseCoopers (PwC) — міжнародна мережа компаній, що пропонує професійні послуги у сфері консалтингу та аудиту.Компанія існує більш ніж 160 років та входить до "великої четвірки" аудиторських компаній. Штаб-квартира мережі базується в Лондоні.

Економічна правда