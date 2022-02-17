НБУ утвердил план безвыездных проверок страховщиков в 2022 году
Нацбанк обнародовал план мер безвыездного надзора за страховщиками в 2022 году.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В этом году безвыездные надзорные исследования будут касаться, в частности, таких вопросов деятельности страховщиков, как:
- анализ движения ОВГЗ и денежных средств;
- оценка качества дебиторской задолженности;
- оценка недвижимости, в том числе земельных участков;
- углубленная оценка деятельности перестраховщиков;
- углубленная оценка ОСГПО-страховщиков;
- оценка адекватности формирования страховых резервов;
- контроль за исполнением нормативов на каждый день;
- моделирование введения формулы Solvency I и новых требований к приемлемым активам.
"Тематика надзорных исследований обусловлена рядом рисков, которые на сегодняшний день обнаружены на рынке страхования.
Среди них – проблемы с платежеспособностью, случаи несправедливой оценки земли и другой недвижимости, недорезервирование, предоставление недостоверной информации об объеме приемлемых активов, исполнение нормативов только на отчетную дату и т.д.", – пояснили в регуляторе.
Получение информации и документов будет производиться по запросам от НБУ.
Кроме того, Нацбанк для получения дополнительной информации будет проводить рабочие встречи с руководством, наблюдательными советами и акционерами страховых компаний при необходимости.
"Также регулятор может обратиться и к аудитору страховщика, Органу общественного надзора за аудиторской деятельностью и Фонду государственного имущества Украины", - говорится в сообщении.
Там рекомендовали страховщикам уже сейчас провести собственное "тестирование" по указанным выше параметрам и при необходимости разработать планы мероприятий по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.
Напомним:
Нацбанк планирует обновить обязательные нормативы для страховщиков - в частности, планируется изменение определения запаса платежеспособности и расчета норматива качества активов, стартовало общественное обсуждение.
Экономическая правда
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