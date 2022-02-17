НБУ утвердил план безвыездных проверок страховщиков в 2022 году

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Нацбанк обнародовал план мер безвыездного надзора за страховщиками в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В этом году безвыездные надзорные исследования будут касаться, в частности, таких вопросов деятельности страховщиков, как:

анализ движения ОВГЗ и денежных средств;

оценка качества дебиторской задолженности;

оценка недвижимости, в том числе земельных участков;

углубленная оценка деятельности перестраховщиков;

углубленная оценка ОСГПО-страховщиков;

оценка адекватности формирования страховых резервов;

контроль за исполнением нормативов на каждый день;

моделирование введения формулы Solvency I и новых требований к приемлемым активам.

"Тематика надзорных исследований обусловлена ​​рядом рисков, которые на сегодняшний день обнаружены на рынке страхования.

Среди них – проблемы с платежеспособностью, случаи несправедливой оценки земли и другой недвижимости, недорезервирование, предоставление недостоверной информации об объеме приемлемых активов, исполнение нормативов только на отчетную дату и т.д.", – пояснили в регуляторе.

Получение информации и документов будет производиться по запросам от НБУ.

Кроме того, Нацбанк для получения дополнительной информации будет проводить рабочие встречи с руководством, наблюдательными советами и акционерами страховых компаний при необходимости.

"Также регулятор может обратиться и к аудитору страховщика, Органу общественного надзора за аудиторской деятельностью и Фонду государственного имущества Украины", - говорится в сообщении.

Там рекомендовали страховщикам уже сейчас провести собственное "тестирование" по указанным выше параметрам и при необходимости разработать планы мероприятий по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Напомним:

Нацбанк планирует обновить обязательные нормативы для страховщиков - в частности, планируется изменение определения запаса платежеспособности и расчета норматива качества активов, стартовало общественное обсуждение.

Экономическая правда