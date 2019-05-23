Air France не приостановит полеты в Украину, появилось зимнее расписание

Air France в дальнейшем будет выполнять полеты в Украину в сезоне зимней навигации 2019/2020 годов и будет выполнять рейсы Париж-Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ранее портал Avianews сообщил, что французский перевозчик приостановит полеты в Киев на период зимней навигации, сославшись на отсутствие билетов в системе после 26 октября 2019 года.

Однако затем авиакомпания обновила "зимнее" расписание и рейсы в Киев снова появились в системе.

Авиакомпания осуществляет ежедневные регулярные рейсы из Киева в парижский аэропорт Шарль-де-Голль.

Как сообщалось, авиакомпания British Airways осенью прекратит выполнение полетов по своему единому маршруту в Украину Киев-Лондон.

Европейская правда