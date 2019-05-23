Air France не приостановит полеты в Украину, появилось зимнее расписание
Air France в дальнейшем будет выполнять полеты в Украину в сезоне зимней навигации 2019/2020 годов и будет выполнять рейсы Париж-Киев.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Ранее портал Avianews сообщил, что французский перевозчик приостановит полеты в Киев на период зимней навигации, сославшись на отсутствие билетов в системе после 26 октября 2019 года.
Однако затем авиакомпания обновила "зимнее" расписание и рейсы в Киев снова появились в системе.
Авиакомпания осуществляет ежедневные регулярные рейсы из Киева в парижский аэропорт Шарль-де-Голль.
Как сообщалось, авиакомпания British Airways осенью прекратит выполнение полетов по своему единому маршруту в Украину Киев-Лондон.
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