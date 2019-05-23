Всі розділи
Укр / Рус

Air France не призупинить польоти в Україну, з’явився зимовий розклад

Четвер, 23 травня 2019, 17:29

Air France надалі виконуватиме польоти в Україну в сезоні зимової навігації 2019/2020 років і буде виконувати рейси Париж-Київ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Раніше портал Avianews повідомив, що французький перевізник призупинить польоти в Київ на період зимової навігації, пославшись на відсутність квитків у системі після 26 жовтня 2019 року.

 

Проте потім авіакомпанія оновила "зимовий" розклад і рейси в Київ знову з’явились в системі.

Авіакомпанія здійснює щоденні регулярні рейси з Києва в паризький аеропорт Шарль-де-Голь.

Як повідомлялося, авіакомпанія British Airways восени припинить виконання польотів за своїм єдиним маршрутом в Україну Київ-Лондон.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіа Авіакомпанії

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Аеропорт "Київ" подовжить злітну смугу 23 травня 2019, 17:15
МАУ відкриває прямі рейси Київ-Ізмір 23 травня 2019, 14:04
Air France взимку призупинить польоти в Україну 23 травня 2019, 12:26
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!