Кубраков обвинил Порошенко в блокировании решения Рады по поддержке авиаперевозок

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Министр инфраструктуры Александр Кубраков обвинил пятого президента, народного депутата Петра Порошенко в блокировании решения "по поддержке авиаперевозок в Украине".

Об этом Кубраков написал в Facebook.

По словам Кубракова, Порошенко "лично блокирует решение о поддержке авиаперевозок в Украине".

"Вчера все парламентские фракции договорились о том, что на время реальных угроз со стороны России, в Украине будет создана Оборонная коалиция, которая будет защищать исключительно украинские интересы.

Однако из-за личных предубеждений и интересов некоторых депутатов, важные для государства решения блокируются", - заявил министр.

По его словам, в среду Рада должна была проголосовать за решение, которое позволило бы украинским авиаперевозчикам получить специальные условия от ГП "Украэрорух" и ГП МА "Борисполь".

"Объем необходимой поддержки – 800 млн грн. Это системный подход государства, который стимулирует рынок и защищает его от возможных рисков.

Авиаперевозки – это низкомаржинальный рынок. И именно он попал под сильнейший удар из-за ограничений по пандемии Covid-19. На фоне гибридной войны авиаперевозки могут остановиться первыми, и не из-за военных угроз", - добавил Кубраков.

Он напомнил, что сейчас страховые премии по воздушным судам, используемым на территории Украины, увеличены от 7 до 12 раз (с 285 долларов США в день на 1-е судно до 3198 долларов США в день на судно).

"Небо открытое, авиасообщение украинских городов с ключевыми городами Европы сохранено. Сейчас нам необходимо действовать так же быстро и системно и предотвратить обанкротление всей отрасли.

К сожалению, сегодня политические интриги взяли верх над здравым смыслом и интересами государства. Мы призываем Верховную раду прислушаться к нашей позиции, объединиться вокруг современных угроз и встать на защиту интересов государства в непростые времена", - резюмировал Кубраков.

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Экономическая правда