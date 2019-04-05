На пост главы налоговой претендуют два замминистра

Петухов и Нефьодов

Заместитель министра финансов Сергей Верланов и заместитель министра юстиции Сергей Петухов будут участвовать в конкурсе на пост главы налоговой после разделения Государственной фискальной службы.

Об этом госслужащие сообщили в Facebook.

Верланов написал, что последние несколько месяцев был сфокусирован на реформировании ГФС.

"Я считаю, что несу ответственность за принятые решения и должен попробовать лично воплотить их в жизнь", - отметил он.

Петухов опубликовал фото вместе с первым замминистра экономразвития и торговли Максимом Нефьодовым, который претендует на пост главы таможни.

Участников конкурса поддержала министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, Кабинет министров в начале марта разделил ГФС на две структуры — на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Предполагается, что Государственная налоговая служба будет реализовывать налоговую политику. Государственная таможенная служба в свою очередь будет отвечать за соблюдение таможенного законодательства.

Экономическая правда