На пост главы налоговой претендуют два замминистра
Заместитель министра финансов Сергей Верланов и заместитель министра юстиции Сергей Петухов будут участвовать в конкурсе на пост главы налоговой после разделения Государственной фискальной службы.
Об этом госслужащие сообщили в Facebook.
Верланов написал, что последние несколько месяцев был сфокусирован на реформировании ГФС.
"Я считаю, что несу ответственность за принятые решения и должен попробовать лично воплотить их в жизнь", - отметил он.
Петухов опубликовал фото вместе с первым замминистра экономразвития и торговли Максимом Нефьодовым, который претендует на пост главы таможни.
Участников конкурса поддержала министр финансов Оксана Маркарова.
Напомним, Кабинет министров в начале марта разделил ГФС на две структуры — на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.
Предполагается, что Государственная налоговая служба будет реализовывать налоговую политику. Государственная таможенная служба в свою очередь будет отвечать за соблюдение таможенного законодательства.
Экономическая правда
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