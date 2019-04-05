На пост глави податкової претендують два заступника міністрів

Пєтухов і Нефьодов

Заступник міністра фінансів Сергій Верланов і заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов братимуть участь в конкурсі на посаду голови податкової після поділу Державної фіскальної служби.

Про це держслужбовці повідомили у Facebook.

Верланов написав, що останні кілька місяців був сфокусований на реформуванні ДФС.

"Я вважаю, що несу відповідальність за прийняті рішення і повинен спробувати особисто втілити їх в життя", - зазначив він.

Пєтухов опублікував фото разом з першим заступником міністра економрозвитку і торгівлі Максима Нефьодова, який претендує на пост глави митниці.

Учасників конкурсу підтримала міністр фінансів Оксана Маркарова.

Конкурс буде проведено Комісією вищого корпусу держслужби 16 квітня 2019 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку березня розділив ДФС на дві структури — на Державну податкову та Державну митну служби.

Передбачається, що Державна податкова служба буде реалізовувати податкову політику. Державна митна служба в свою чергу буде відповідати за дотримання митного законодавства.

Економічна правда