Нефьодов может стать главой таможни

Первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов примет участие в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы.

Об этом он написал на собственной странице в Facebook.

В частности, Нефьодов разместил под своим постом фотографию из здания Нацагентства по вопросам государственной службы с пакетом документов. В подписи к фото указано: "Нефьодов Максим Евгеньевич. Кандидат на должность главы таможенной службы Украины".

"Говорят, хуже задачи в стране нет, реформы туда еще не добрались, контрабас вечный, региональные бароны укоренившиеся, сканеры не заработают, не жили хорошо — не стоит и начинать, таможню не изменить никогда #вызовпринят #станутаможенником", — написал он.

Конкурс будет проведен Комиссией высшего корпуса госслужбы 16 апреля 2019 года.

Напомним, Кабинет министров в начале марта разделил ГФС на две структуры — на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Предполагается, что Государственная налоговая служба будет реализовывать налоговую политику. Государственная таможенная служба в свою очередь будет отвечать за соблюдение таможенного законодательства.

Экономическая правда