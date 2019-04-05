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Укр / Рус

В России открылся завод Mercedes-Benz

Пятница, 5 апреля 2019, 10:31
 

Под Москвой открылся завод по выпуску легковых автомобилей Mercedes-Benz, в который инвестировали 19 миллиардов рублей.

Об этом сообщают Ведомости.

В церемонии открытия 3 апреля участвовали президент РФ Владимир Путин, председатель правления Daimler AG Дитер Цетше, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

Завод полного цикла Mercedes-Benz построен за полтора года в индустриальном парке "Есипово" в Московской области. Мощность предприятия – 25 000 машин в год.

Здесь будут производиться седаны E-класса и кроссоверы – как ожидается, это будут GLE, GLS и GLC. Завод расположен на участке в 85 га.

Партнером по специальному контракту, который в обмен на инвестиции гарантирует меры господдержки, выступает "Камаз", у которого есть совместное с Daimler производство тяжелых грузовиков – "ДК рус".

Локальное производство в режиме полного цикла позволит Mercedes-Benz участвовать в госзакупках. В 2017 г. такую возможность потеряли из-за ужесточения правил выпускаемые крупноузловым способом в России автомобили BMW (собираются в Калининграде) и Audi (в Калуге).

Напомним:

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авто промышленность Россия

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