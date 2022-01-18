Продажи Rolls-Royce и Bentley стали рекордными, несмотря на дефицит чипов

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Бренды автомобилей класса люкс, такие как Rolls-Royce, Bentley, Porsche и BMW, сообщили о рекордных продажах в 2021 году, несмотря на дефицит чипов и сокращение поставок в массовом сегменте.

Об этом пишет WSJ.

Так, компания Rolls-Royce, принадлежащая BMW, продала в прошлом году рекордные 5586 автомобилей, что на 49% больше, чем годом ранее.

Продажи Bentley также стали рекордными – 14 659 штук (плюс 31%). Porsche, входящая в группу Volkswagen, продала 301 915 автомобилей, что на 11% превышает показатель предыдущего года.

Автопроизводители объясняют это тем, что состоятельные покупатели больше других выиграли от восстановления экономики, бума криптовалют и резкого роста цен на акции.

"Столкнувшись с необходимостью ограничивать производство из-за пандемии и нехватки чипов, автопроизводители перенаправили имеющиеся ресурсы на выпуск самых дорогих и прибыльных автомобилей", - пишет издание.

"На нас вряд ли повлияет недостаток микросхем", - рассказал газете директор по продажам Bentley Motors Ален Фави.

По его словам, процесс в группе VW очень централизован и одним из элементов для принятия решения о распределении компонентов является маржа рентабельности. "С этой точки зрения у нас есть приоритет, поэтому нам удалось получить все необходимые микросхемы", - добавил он.

При этом продажи в мире основного бренда группы - VW - упали за год на 8,1% и составили 4,9 млн штук, поскольку главный завод автопроизводителя в Вольфсбурге работал не на полную мощность из-за нехватки чипов.

В то же время президент Rolls-Royce Motor Cars Americas Мартин Фричес объяснил рост продаж тем, что покупатели автомобилей бренда, каждый из которых стоит более 300 000 долларов, оказались частично защищены от трудностей, с которыми столкнулись многие во время пандемии.

Фричес отметил, что сегодня средний возраст покупателя Rolls-Royce снизился до 43 лет.

Кроме того, еще одним драйвером роста продаж стали электромобили.

В Porsche заявили, что электрический спортивный седан компании Taycan в прошлом году впервые превзошел продажи культовой спортивной модели Porsche 911 – продали 41 296 этих электромобилей, это вдвое больше, чем годом ранее.

При этом продажи Porsche 911 также оказались рекордными – 38 464 автомобиля.

Напомним:

Автопроизводитель BMW впервые с 2015 года обогнал Mercedes в продаже автомобилей премиум-класса.

Экономическая правда